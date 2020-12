Pogba, couvert de louanges par Solskjaer

De la fine psychologie de la part de l'entraîneur de Manchester United ? Ole Gunnar Solskjaer a couvert Paul Pogba de louanges, alors que l'agent de Français ne cesse de clamer les envies d'ailleurs du milieu de terrain français.

Le manager orvégiend es Red Devils s'est montré ravi de la performance de Paul Pogba lors de la victoire 3-2 de Manchester United contre Sheffield United jeudi.

Pogba a été passeur décisif sur le but d'Anthony Martial à Bramall Lane alors que United devenait la quatrième équipe de l'histoire de l'élite anglaise à enregistrer 10 victoires consécutives en championnat à l'extérieur.

Seul Alex Telles (96) a eu plus de ballons touchés que Pogba (91), tandis que l'international français a remporté trois de ses six duels aériens et a récupéré le cuir huit fois. "Nous avons pris une décision. Bien sûr, nous connaissons la force [de Pogba] dans les airs. Nous savions qu'il allait être important pour nous. Il a remporté presque tous les duels", at-il déclaré lors d'une conférence de presse.

"Sa vision, sa créativité. Paul a très bien répondu au travail qu'on lui demande. Il est en forme maintenant. Excellente performance."

Marcus Rashford, Anthony Martial et Mason Greenwood ont également brillé et Solskjaer espère que le trio pourra s'appuyer sur ses performances, Rashford ayant marqué cinq buts en six matchs à l'extérieur en Premier League cette saison.

"Je ne pense pas que ce soit la clé juste de les aligner sur le terrain, c'est la clé pour les faire performer. Nous avons besoin d'eux pour donner un coup de fouet, pour commencer à marquer des buts", a-t-il déclaré.

"Nous nous sommes bien débrouillés sans qu'ils aient vraiment tiré. Ils ont montré leurs capacités, maintenant nous avons besoin de leur régularité. Nous sommes très satisfaits d'eux, tous les trois."

United est désormais à seulement cinq points du leader Liverpool avec un match en main. "Je n'ai aucune frustration. Nous avons obtenu trois points sur un match difficile, un endroit difficile. Vous ne vous attendez pas à ce que ce soit confortable", a-t-il déclaré. "Les buts que nous avons marqués étaient excellents. Il faut accepter que l'opposition ait des armes, un arsenal qui peut vous blesser."

Les hommes de Solskjaer accueillent Leeds United en Premier League dimanche.