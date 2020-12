Ansu Fati apte pour le match contre le PSG ?

Le jeune espagnol de 18 ans, Ansu Fati, a fait part de sa volonté de retrouver les terrain le plus rapidement possible, surtout pour jouer face au PSG en huitième de finale de Ligue des champions. Dans un entretien pour la chaîne du club, il s'explique.

"J’ai déjà commencé la récupération au centre d’entraînement" avant de poursuivre : "Je suis très heureux et j’espère être de retour le plus tôt possible, même si j’espère surtout récupérer bien."

Un retour peut être envisagé pour le mois de février voir le mois de mars pour le match retour au Parc des Princes.