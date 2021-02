Ansu Fati aurait été de nouveau opéré en janvier

Ces derniers jours, et surtout ces dernières heures, on a beaucoup spéculé sur les raisons du retard du retour d'Ansu Fati. Cela semble être dû au fait qu'il a subi une nouvelle intervention chirurgicale en janvier.

Le genou d'Ansu Fati n'a pas bien réagi à la rééducation. Il s'enflammait lorsqu'il est était sollicité, ce qui a conduit le joueur à s'arrêter. Pour prendre du recul et prolonger les délais.

Mais le journal 'AS', citant 'TV3', affirme qu'il y a autre chose. Qu'Ansu Fati a été, en secret, réopéré à la mi-janvier. Apparemment, il était prévu de recentrer la rééducation de ce genou gauche.

En d'autres termes, la raison du retard du retour d'Ansu Fati sur les terrains n'est pas seulement que son genou souffre de la tension. C'est qu'il est repassé sur la table d'opération précisément pour l'éviter, et cela n'a pas fonctionné.

Par conséquent, le quotidien spécule sur le fait qu'il pourrait devoir subir une troisième opération, ce qui retarderait encore son retour, qui a déjà été retardé. Au départ, on espérait le revoir mi-mars et maintenant, ce sera, au plus tôt, en avril.

D'autre part, le journal 'Ara' et la station de radio 'Esport3' expliquent que l'opération pourrait être liée à une allergie dans la suture du ménisque, ce qui exclurait une troisième intervention.