Ansu Fati marque le 9000e but de l'histoire du Barça

Même quand il n'est pas titulaire, Ansu Fati parvient à prouver qu'il pourrait avoir sa place au sein du onze du Barça. Le jeune attaquant a de nouveau marqué ce dimanche soir.

Contre Villarreal, Ansu Fati est entré en jeu à la 76e minute de la rencontre et a inscrit le quatrième et dernier but de son équipe. Mais ce but signifiait bien plus que cela dans l'histoire de son club.

En effet, le but du jeune international espoir espagnol est devenu le 9000e but inscrit dans l'histoire du FC Barcelone. Et qui de mieux qu'un pur produit de la Masia pour inscrire ce but historique ?

Le premier but officiel de l'histoire du FC Barcelone avait été marqué il y a 111 ans, par Roma Forns. Celui qui a inscrit le plus de ces buts ? Leo Messi, évidemment, avec 630 buts.