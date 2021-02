Ansu Fati nommÃ© comme rÃ©vÃ©lation sportive aux Laureus World Sports Awards

Le FC Barcelone sera représenté aux Laureus World Sports Awards de cette année grâce à Ansu Fati. Le jeune ailier a été nommé pour le prix de la révélation sportive de l'année, une catégorie qu'il partage avec des grands noms.

Ansu est en fait le seul joueur de football sur la liste des six nommés, qui comprend également Patrick Mahomes (football américain), Joan Mir (champion de Moto GP), Tadej Pogacar (cycliste vainqueur du Tour de France) et les joueurs de tennis Dominic Thiem et Iga Swiatek.

Malgré la blessure qu'il traîne depuis novembre dernier, les prestigieux prix ont voulu reconnaître l'explosion d'Ansu Fati dans le monde du football en 2020, où il a battu des records de précocité tant en Liga qu'avec l'équipe nationale espagnole.

Concernant le reste des prix, Rafa Nadal est l'un des six candidats finaux au titre de meilleur sportifs de l'année, un prix qu'il a reçu en 2011, une édition dans laquelle le prix de la meilleure équipe a été décerné à l'équipe de football espagnole après être devenue championne du monde en Afrique du Sud en 2010.

Le tennisman des Baléares aspire à prendre la relève dans le palmarès de Leo Messi et du Britannique Lewis Hamilton, tous deux déclarés vainqueurs. Le champion du monde de Formule 1 figure à nouveau parmi les candidats, tout comme l'athlète ougandais Joshua Cheptegei, le perchiste suédois Armand Duplantis, l'attaquant du Bayern Munich Robert Lewandowski et la star de la NBA Lebron James des Los Angeles Lakers.

Dans la catégorie de la meilleure équipe, les "Springboks" sud-africains seront relevés par l'équipe de rugby argentine, les Kansas City Chiefs (football américain), les Los Angeles Lakers (basket-ball) ou Mercedes (Formule 1). Liverpool et le Bayern Munich, auteur d'un sextuplé, représentent le football.