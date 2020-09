Ansu Fati s'offre un doublé pour lancer la saison du Barça

Le FC Barcelone a lancé sa saison 2020-2021 sous les ordres de Ronald Koeman et a montré un très beau visage lors de la première période de son match contre Villarreal.

Face à un Villarreal inoffensif, le Barça s'est montré rapide et a pu compter sur son jeune attaquant Ansu Fati, titularisé sur le côté gauche de l'attaque catalane ce dimanche soir.

L'international espagnol a ouvert le score après un quart d'heure de jeu. Jordi Alba, parti en flèche sur son côté gauche, contrôle et remise en retrait vers Ansu Fati, seul dans la surface.

Vif, l'attaquant n'a pas hésité avant d'envoyer un plat du pied droit dans les filets de Sergio Asenjo, qui ne pouvait rien faire. Et le gardien de Villarreal a encaissé un second but d'Ansu Fati.

Cette fois-ci, c'est Philippe Coutinho qui mène une relance, dans l'axe, qui ouvre vers Ansu Fati dans la surface. Le jeune joueur contrôle et fusille de nouveau les cages de Sergio Asenjo.