Ansu Fati vise l'Euro

Ansu Fati, du FC Barcelone, a remporté mardi le prix NxGn 2021, le trophée que Goal.com décerne chaque année au plus grand talent des moins de 19 ans.

Ainsi, avec seulement 18 ans, Ansu Fati - qui était déjà en deuxième position l'année dernière - est récompensé pour sa première saison avec l'équipe première du Barça, au cours de laquelle il a disputé 33 matchs et marqué sept buts toutes compétitions confondues.

Actuellement, le néo-international espagnol est blessé depuis le mois de novembre, en raison d'une rupture du ménisque interne du genou gauche. C'est la raison pour laquelle il n'a pu jouer que onze matchs lors de cet exercice.

Dans une interview accordée à 'Goal', le joueur blaugrana s'est exprimé sur son éventuel souhait de disputer l'Euro en juin prochain : "J'aimerais pouvoir être là (Euro), mais je dois d'abord me remettre de la blessure. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais participer à une telle compétition est le rêve de tout joueur", a-t-il admis, avant d'ajouter : "Je ne sais pas ce qui va se passer dans le futur, mais c'est un rêve pour n'importe quel joueur de pouvoir disputer un championnat d'Europe. Je ne me fixe pas d'objectifs, mais j'essaie de m'améliorer de jour en jour, en grandissant en tant que joueur et en tant que personne", a-t-il ajouté.