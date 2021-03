Anthony Martial vers un départ inévitable ?

Éliminé en FA Cup par Leicester dimanche, Manchester United se tourne déjà vers le marché des transferts pour reconstruire son équipe en vue de la prochaine saison. Mais les Mancuniens doivent impérativement dégraisser avant de pouvoir se renforcer.

Selon le journal 'The Express', Anthony Martial ferait partie des joueurs transférables. À 25 ans, le Français n'a pas encore montré son véritable potentiel et la concurrence à son poste complique encore plus sa situation. En 36 matchs cette saison, il n'a participé qu'à sept buts et huit passes décisives toutes compétitions confondues.

Ainsi, Manchester United serait prêt à le laisser partir cet été en cas d'offre conséquente.