"Je ne me couperai pas les cheveux, même si Barcelone me le demande"

Le joueur de 29 ans a porté les cheveux longs pendant la majeure partie de sa carrière et a continué à faire pousser ses cheveux depuis son transfert à Barcelone depuis l'Atletico à l'été 2019. Malheureusement, il a eu du mal à être au niveau en Catalogne depuis son arrivée, et a été vivement critiqué par les fans du Barça, parfois injustement.

Souvent, les fans du Barça ont même blâmé le Français pour ses cheveux longs autant que pour ses mauvaises performances, mais Griezmann a juré de ne pas se couper les cheveux, même si le club lui-même lui avait demandé. L'attaquant a également admis qu'il en avait assez des commentaires haineux qui lui sont destinés.

"Je garderai mes cheveux longs même s'ils me demandent de les couper. Mes enfants et ma femme veulent que je les garde. Mon idole est Beckham", a déclaré Griezmann à Jorge Valdano lors de la dernière édition d'Universo Valdano. "Depuis mon arrivée à Barcelone, je n'ai pas parlé. J'ai dit à l'époque que je ne voulais parler que sur le terrain, pas publiquement. J’ai supporté de nombreux commentaires différents, et maintenant j’ai dit que c’était trop. Il est temps de mettre les choses au point", a-t-il confié, amer.

Griezmann a marqué deux buts et délivré une passe en huit matchs de Liga jusqu'à présent cette saison. Cependant, son implication au Barca par rapport à l'Atletico est en baisse. Le buteur n'a créé que 0,7 occasions par match en Liga en 2020-2021. Pas une seule fois, il n'a eu un chiffre inférieur à l'Atletico. Un rendement insuffisant.