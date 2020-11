Antonio Conte évoque l'importance de Vidal

Débarqué cet été au sein du club lombard en provenance du FC Barcelone, Arturo Vidal a déjà conquis son coach.

En effet, ce dernier a évoqué le milieu de terrain chilien en conférence de presse d'avant-match et pour le coach italien c'est clair, Vidal est un élément très important du club milanais.

"Arturo Vidal est un joueur qui a beaucoup gagné en maturité. Il a vécu de grandes expériences. Quand je l'ai entraîné à la Juventus, il était plus tourné vers l'offensive. Maintenant, c'est un joueur expérimenté qui prend ses responsabilités. Mes milieux de terrain ont tendance à être plus offensifs que défensifs, donc je dois demander à Arturo d'avoir une gestion plus tactique. Je suis très heureux qu'il nous ait rejoints car il apporte beaucoup de caractère, d'expérience et de cran à cette équipe", a-t-il déclaré.