Antonio Conte louangeur sur Kanté

Antonio Conte a été licencié par Chelsea en 2018, équipe qu'il a entraînée pendant deux saisons et avec laquelle il a remporté la Premier League en 2017.

Malgré son licenciement, l'actuel coach de l'Inter Milan ne regrette pas son passage à Londres, bien au contraire.

"Ce fut un grand privilège pour moi d'être l'entraîneur d'une légende de Chelsea comme John Terry. C'est une grande personne et un grand joueur. Il m'a beaucoup aidé lors de ma première saison sur et en dehors du terrain. Il fut très important à l'entraînement, il m'aidait à maintenir la concentration de tout le monde. Je ne pourrais jamais le remercier assez pour ce qu'il a fait. Il fut très important pour moi et pour mon équipe", a-t-il déclaré.

Antonio Conte a couvert d'éloges N'Golo Kanté, l'Italien est très fier d'avoir croisé le chemin de l'international tricolore.

"À mon avis, il peut jouer dans toutes les positions au milieu de terrain. Nous parlons d’un joueur incroyable, un joueur de haut niveau. Il est incroyable avec et sans ballon. Quand vous avez N’Golo dans votre équipe, vous pouvez penser que vous jouez avec un joueur de plus. Vous pouvez trouver un sourire sur son visage tous les jours. C’est un gars très positif. Dans ma carrière d’entraîneur, il fait partie des meilleurs avec qui j’ai travaillé."