Antonio Conte pousse pour Marcos Alonso

L'arrière gauche espagnol de Chelsea, Marcos Alonso intéresse fortement l'Inter Milan. L'entraîneur des Nerazzurri, Antonio Conte, aurait expressément demandé à la direction de le recruter. Le temps presse et Inter semble décider à enrôler le joueur.

C'est ce qu'assure 'TuttoMercato'. La situation de Marcos Alonso à Chelsea l'invite à réfléchir à un départ avant la fermeture du mercato.

C'est l'Inter qui est le plus proche du joueur, mais la Juventus s'est également invité dans cette course.