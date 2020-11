Antonio Conte voulait Lukaku et Van Dijk à Chelsea et rêve d’un retour en Angleterre

Arrivé à l’Inter Milan durant l’été 2019, Antonio Conte commence à redonner ses lettres d’antan à la formation milanaise. Passés tout près de décrocher un premier titre de champion d’Italie après neuf saisons sans Scudetto, les Nerazzurri redeviennent l’une des places fortes du championnat italien. Un succès qui porte le sceau de Conte, qui reste fidèle à sa réputation acquise à la Juventus Turin puis à Chelsea.

Sous sa coupe, certains joueurs se sont révélés au plus haut niveau comme Lautaro Martinez ou Nicolo Barrela et d’autres ont fait taire les critiques. Romelu Lukaku en est le parfait exemple. Avec Conte, le Belge est intenable et peut regretter de ne pas avoir connu le coach italien plus tôt dans sa carrière. Ce n’est pourtant pas l’envie qui manquait à l’ancien sélectionneur de la Squadra Azzurra.

"J'ai demandé deux joueurs et nous étions très, très proches après avoir remporté le championnat avec Chelsea en 2017", a déclaré Conte, s'adressant au 'Telegraph Sport'.

"L’un de ces joueurs était Romelu Lukaku, le deuxième était Virgil van Dijk, et ces deux joueurs étaient très, très proches. Nous étions en contact tous les jours et j'ai toujours dit qu'avec ces deux joueurs, nous améliorerions mon équipe de 30%."

Conte : "Je veux revenir en Angleterre"

Alors à Everton, Lukaku empile les buts et va finalement prendre la direction de Manchester United, avec le succès relatif qu’on connait… De son côté, Antonio Conte va vivre une deuxième saison plus compliquée avec les Blues, avec un départ en fin de saison. Un tournant pour l’Italien.

"Je pense que nous avons peut-être perdu l'élan pour amener Chelsea au sommet et ensuite y rester pendant de nombreuses années. C'était dommage que cela ne se soit pas produit et Romelu montre avec l'Inter que mon idée était juste et Van Dijk a également montré avec Liverpool que mon idée était bonne pour le club."

Lukaku et Conte ont finalement rattrapé le temps perdu à l’Inter Milan et comptent bien ramener le club vers les sommets. Avant de mettre les voiles vers un nouveau projet ? Antonio Conte a sa petite idée sur le sujet.

"Dans mon avenir, je veux revenir en Angleterre pour vivre une autre expérience car j'ai beaucoup apprécié mon séjour là-bas et pour respirer l'atmosphère en Angleterre."

"Pour moi, pour ma famille, j’aimerais un jour revenir en Angleterre car nous avons vécu une expérience incroyable et nous voulons continuer à vivre une autre expérience en Angleterre."