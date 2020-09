Aouar pourrait avoir joué son dernier match avec Lyon

Après son excellente campagne Ligue des Champions et sa bonne saison, Houssem Aouar s'est attiré les faveurs des plus grands clubs européens, comme Manchester City, la Juventus, et dernièrement Arsenal.

Lyon exige 50 millions pour l'international espoir mais cela n'a pas l'air de refroidir les Gunners. Arteta serait un grand admirateur du joueur et l'on sait déjà que Lyon a refusé un échange avec Guendouzi.

Avec la vente d'Émiliano Martinez à Aston Villa et le très probable départ de Torreira en Italie, le club londonien devrait obtenir les fonds nécessaires à l'acquisition du jeune Français.

Reste à savoir maintenant si Edu, directeur sportif d'Arsenal, décidera d'utiliser ces fonds pour Aouar ou pour Thomas Partey, qu'il essaye aussi de recruter depuis plusieurs mois (clause libératoire de 50 millions).