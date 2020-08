Aouchiche marque pour ses débuts avec l’ASSE

En match amical, l’ASSE affrontait ce samedi Bordeaux. Cette rencontre a vu les Foréziens l’emporter largement 4-2, avec notamment un but de leur nouvelle recrue, Adil Aouchiche.

Titulaire, le jeune milieu de terrain s’est montré très à son aise au sein de l’équipe de Claude Puel. Une première prestation convaincante pour l'ancien du PSG et qu’il a donc agrémentée par une réalisation. Juste avant la pause, il a permis aux siens de prendre l’avantage (2-1).

Un Bordeaux très fébrile

Aouchiche a brillé face aux Aquitains, mais il n’a pas été le Stéphanois le plus prolifique de la partie. C’est Charles Abi qui a été le plus dangereux aux avant-postes, avec un doublé inscrit. C’était en seconde période (47e et 71e). Le milieu de terrain Arnaud Nordin a aussi participé au festival des Verts.

Côté bordelais, les buts ont été l’œuvre de Paul Baysse et de Jimmy Briand. Les Marine et Blanc ont visiblement encore beaucoup de travail pour être point en vue de la reprise du championnat. Reste à savoir s’ils vont l’accomplir sous la houlette de Paulo Sousa ou avec un autre coach.