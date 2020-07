"Appeler Cristiano et lui demander de dÃ®ner avec lui"

Intérrogé au micro de 'ESPN', Hugo Sanchez, a donné un conseille à son compatriote Raul Jiménez pour son possible transfert à la Juve : "Il doit appeler Cristiano et lui demander de dîner avec lui, pour le connaître et lui dire "donne moi ton accord pour que je sois ton coéquipier et si tu acceptes, je viens. Sinon, je reste en Angleterre" " a déclaré l'ancien footballeur.

Néanmoins, les Wolves ne sont pas prêts à lâcher leur attaquant contre une petite somme. Les rumeurs disent que le club attendrait un chèque avoisinant les 100 millions d'euros.