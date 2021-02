Jorge Sampaoli serait prÃªt Ã  venir Ã  Marseille

L’Olympique de Marseille tient-il le successeur d’André Villas-Boas en tant qu’entraineur de son équipe première ? On pourrait le penser au vu des révélations qui émanent actuellement de l’Espagne et plus précisément de la part du quotidien 'AS'. D’après cette source, les responsables phocéens ont approché Jorge Sampaoli.

En quête d’un entraineur de qualité pour assurer la suite, Pablo Longoria aurait donc jeté son dévolu sur l’expérimenté technicien argentin. Ce n’était pas le choix numéro un car Maurizio Sarri et Rafael Benitez avaient été contactés auparavant, mais ça reste une solution très intéressante et qui a de quoi ravir tous les supporters olympiens.

Sampaoli est un coach compétent et qui a déjà prouvé ce qu’il valait. Âgé de 60 ans, il a notamment mené le Chili à la gloire en Copa America. Il s’était aussi occupé du FC Séville qu’il avait qualifié pour la Ligue des Champions. Avec la sélection de son pays, ce fut moins brillant, mais il a quand même hissé l’Albiceleste au deuxième tour du Mondial.

Le nom de Sampaoli a de quoi fait rêver du côté de la Canebière, surtout que c’est un adepte de Marcelo Bielsa. Ce dernier a laissé un très bon souvenir à Marseille et les fans de l’équipe serait aux anges si un entraineur aux idées similaires venait à débarquer dans leur club.

Sampaoli demande du temps

Approché, Sampaoli aurait même déjà donné son accord pour prendre en main la formation phocéenne mais à une seule condition. Il voudrait terminer son parcours avec son équipe actuelle de l’Atlético Mineiro. Ça ne sera fait qu’à la fin de ce mois de février. L’OM devra donc patienter encore quelques semaines pour pouvoir l’introniser.

Payet ses coéquipiers ont beaucoup d’échéances importantes à livrer dans l’immédiat, comme le Classico de dimanche prochain contre le PSG. Ils risquent aussi de se faire distancer encore plus en championnat et abandonner tout espoir de finir européen. L’attente vaudra-t-elle le coup dans ce cas-là ? C’est la question que doit se poser le board marseillais en ce moment.

Pour rappel, mercredi, lors du match de championnat contre Lens (2-2), c’est l’intérimaire Nasser Larguet, responsable du centre de formation, qui était sur le banc de l’équipe première. L’expérience a de fortes chances d’être reconduite.