Après 1 minute de jeu, Arturo Vidal ouvre le score pour le Barça !

Il n'a pas fallu deux minutes au Barça pour s'adapter à la nouvelle normalité. Les hommes de Quique Setién étaient pressés de refouler les pelouses et cela s'est vu !

Une récupération autoritaire de Frenkie de Jong dans les pieds de Kubo et Jordi Alba est servi côté gauche. Le latéral du Barça lève la tête et dépose un centre vers la surface, où Arturo Vidal jaillit dans le dos de Joan Sastre et allume le portier de Majorque de la tête !

Depuis janvier 2016, lorsque Munir a marqué contre Málaga à la 63e seconde, Barcelone n'avait pas ouvert le score aussi rapidement. Le but d'Arturo Vidal est arrivé juste après la première minute, à 64 secondes.

Le but du Chilien confirme son excellente forme après la pandémie.