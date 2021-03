"Après coup, la qualification a l'air facile"

Sur le même score qu'au match aller, Manchester City s'est imposé pour décrochersa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions contre le Borussia Mönchengladbach.

Une victoire que certains voient comme "facile". Pep Guardiola a répondu aux questions et est revenu sur la performance de ses joueurs au micro de 'BT Sport' après la rencontre à Budapest.

"Parfois après coup, ça a l'air facile. C'était une bonne performance et 90 minutes maîtrisées dès le départ. Cette compétition est piégeuse et on a été sérieux. Après deux buts magnifiques, tout a été plus simple. Mais la façon dont on a joué a été une nouvelle fois vraiment, vraiment bonne. Tout le monde était bien placé, la balle circulait vite. Tout le monde était très concerné et on est ravis d'être au tour suivant", a déclaré Pep Guardiola après le match.

Cette saison, City n'a encaissé qu'un seul but en Ligue des champions : "C'est vrai qu'on a encaissé qu'un but contre Porto, c'est impressionnant et on ne peut pas nier que Ruben (Dias) et John (Stones) ont permis à l'équipe de faire un grand pas en avant, mais tout le monde a beaucoup couru, pas que ceux de derrière."