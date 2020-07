AprÃ¨s deux cartons rouges, SuÃ¡rez ouvre le score !

Le derby catalan a connu un moment de tension après deux cartons rouges des deux côtés. Setién a pris un risque et a fait appel à Ansu Fati pour remplacer Semedo à la mi-temps, il a sans doute changé le tournant du match, mais pas pour les bonnes occasions, il a été expulsé 4 minutes après son entrée.

Mais quelques minutes après ce moment de tension, le Barça a ouvert le score grâce à son Pistolero, qui a débloqué les compteurs.

Après un joli ballon glissé par Jordi Alba dans la surface pour Antoine Griezmann. La talonnade du Français est géniale. Messi cherche à conclure sur cette passe en retrait mais Cabrera contre devant son but. Devant les six mètres, Luis Suarez a suivi et conclut de près !

Avec ce but, Su´arez est devenu le 3e meilleur buteur de l'histoire du Barça.