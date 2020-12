Après la qualification en Europa League, Arteta est maintenant concentré sur le championnat

Après avoir battu Dundalk en Europa League, l'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, a clairement indiqué que l'objectif de l'équipe est de se concentrer sur la Premier League pour atteindre ses objectifs.

"Maintenant, nous devons oublier l'Europa League jusqu'en février et nous concentrer sur la Premier League, la Carabao Cup et la FA Cup lorsqu'elles reviendront en janvier", a déclaré l'entraîneur espagnol.

"Nous avons besoin de tous nos joueurs. Nous avons un grand effectif et beaucoup de joueurs reviennent de blessures, nous aurons donc la possibilité de choisir les meilleurs et nous pourrons faire quelques rotations, ce qui nous donnera aussi plus d'options en Premier League pour obtenir les résultats dont nous avons besoin", a-t-il ajouté.