Après Löw, l'Allemagne veut Flick sur le banc de la Mannschaft

La défaite de l'équipe allemande face à l'Espagne pourrait avoir de graves conséquences pour Joachim Löw. L'entraîneur qui a emmené la Mannschaft jusqu'au trophée en Coupe du monde en 2014 a échoué en Russie en 2018 et deux ans plus tard, sa situation se complique.

En Allemagne, on estime que la sélection a besoin de changement et 14 ans plus tard, le successeur de Löw est déjà tout trouvé. Même si plusieurs noms sont évoqués, le favori, selon "Sport Bild", est Hansi Flick.

L'entraîneur du Bayern a la cote en Europe après avoir réalisé un triplé en quelques mois seulement à la tête de l'équipe bavaroise. Son arrivée semble tout de même compliquée, sur le banc du Bayern depuis un peu plus d'une saison, il est peu probable de voir Flick quitter son poste alors que son club semble au plus haut.

Alors qu'une arrivée du coach du Bayern demeure tout de même lointaine, d'autres noms comme ceux de Jürgen Klopp, Ralf Rangnick ou encore Stefan Kuntz sont cités.

Si le nom du successeur de l'Allemand n'est pas encore connu, la position de Löw est de plus en plus critiquée. À l'origine de choix forts comme la mise à l'écart de cadres tel Jérôme Boateng ou Thomas Müller et au lendemain de la lourde défaite allemande, le nom de l'ancien international allemand revenait dans la presse ce matin, et les journaux européens n'ont pas été tendres avec lui.

Et c'est peut-être 'L'Équipe' qui ce matin, se montrait le plus critique à son égard : "Une défaite scandaleuse pour l'Allemagne, qui pourrait coûter sa place à Löw. (...) Désintégrée par de virevoltants Espagnols, la Mannschaft a vécu l’une des pires défaites de son histoire, à sept mois de l’Euro, où elle croisera la France en phase de groupes."

"Ferran Torres aide l'Espagne à humilier la Mannschaft" écrit le 'Daily Mail'. En Espagne, 'La Razón' parle également d'une "humiliation historique"

Löw quant à lui n'a pu que constater les dégâts après la déroute. "Rien n'a fonctionné : langage corporel, agressivité, engagement dans les duels… On n'a rien vu de tout ça sur le terrain. (…) À 0-1, nous avons abandonné notre plan de jeu. Nous sommes brutalement sortis du match et avons ouvert des espaces. Il n'y avait ni organisation, ni communication entre les joueurs, et ça a été fatal", a-t-il lâché à l'issue du match.