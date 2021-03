"Après quatre Ligues des champions, ça doit être dur à digérer"

Gareth Bale a marqué deux buts lors des trois derniers matchs de Tottenham et semble avoir surmonté le moment le plus négatif qu'il a traversé, d'être fortement critiqué. Cependant, il n'a pas manqué de soutien et Ben Davies en est un exemple.

"Bale a reçu beaucoup de critiques, probablement injustes, quand il était à son meilleur. C'est une personne incroyablement forte pour gérer les choses qui ont été dites à son sujet en dehors du terrain", a-t-il déclaré au Daily Mail.

Et il a poursuivi en expliquant le CV de Bale : "Après quatre Champions, tout ce qu'il a fait pour le Pays de Galles, ce qu'il a fait au Real Madrid, il y a encore ceux qui remettent en question son talent. Cela doit être difficile à digérer. C'est un grand joueur."