Aranguiz tourne le dos au Bayern et prolonge à Leverkusen

Le Bayer Leverkusen a fait signer à Charles Aranguiz un nouveau contrat et il verra le joueur continuer son parcours au sein de ce club jusqu'en 2023.

Le contrat du joueur de 31 ans du côté de la BayArena expirait cet été et certaines rumeurs ont laissé croire que le Bayern Munich souhaitait le faire signer sans débourser le moindre sou. Cependant, le milieu de terrain chilien n'avait pas l'intention de bouger et cela s'est confirmé avec ce nouveau bail.

Aranguiz, qui a rejoint l'équipe allemande en provenance du club brésilien de Porto Alegre en 2015, a déclaré sur le site Internet du Bayer Leverkusen : "J'ai vécu beaucoup de choses ici, joué dans de grands matches avec de grands coéquipiers. Ce club et tous les membres du personnel m'ont toujours soutenu et m'ont donné le sentiment d'être le bienvenu ici - surtout au début quand je n'ai pas pu jouer longtemps à cause de ma déchirure au tendon d'Achille."

"J'ai passé un merveilleux moment ici et je vais tout faire pour que nous réalisions quelque chose de grand au cours des trois prochaines années, a-t-il poursuivi. Cette saison serait bonne si jamais elle reprenait bientôt".

Le directeur général Rudi Voller a déclaré: "Nous avons eu beaucoup de bonnes discussions avec Charles au cours des dernières semaines et son désir de rester correspond absolument avec ce que nous voulons. Charles est un joueur vraiment important pour notre équipe. Le fait que nous ayons de nouveau pu conclure un contrat à long terme souligne la pleine conviction de toutes les personnes impliquées et la confiance mutuelle."