Araujo veut jouer contre SÃ©ville

L'Uruguayen Ronald Araujo a fait une partie de l'entraînement avec le groupe en vue de son retour dans l'équipe mercredi prochain contre Séville à l'occasion du match retour de la demi-finale de Coupe du Roi.

Araujo, l'une des sensations de Barcelone cette saison, s'est fait une entorse à la cheville gauche le 7 février dernier contre le Betis. Le club a annoncé une indisponibilité de trois à quatre semaines. Le joueur est actuellement en bonne voie en vue de son retour sur les terrains.

Quand elle aligne l'Uruguayen, la défense du FC Barcelone est plus sereine et peut former un duo complémentaire avec Gerard Piqué dans l'une des positions les plus complexes de l'équipe de Ronald Koeman.

Si tout se passe comme prévu, Araujo pourrait jouer quelques minutes samedi prochain contre Séville en Liga et être disponible mercredi, lors du match retour des demi-finales de Coupe du Roi que Barcelone doit gagner avec la manière après un match aller perdu sur le score de 2 à 0.

L'équipe 'blaugrana' s'entraînera à nouveau ce vendredi 26 février à 11h00 à la veille du match contre Séville, entrainement à la suite duquel Ronald Koeman donnera une conférence de presse à 13h00.