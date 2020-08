Areola dit au revoir au Real Madrid

Le gardien de but français ne fera plus partie du Real Madrid la saison prochaine. L'équipe madrilène a annoncé la fin de son prêt et le joueur doit faire ses adieux.

Et c'est bien ce qu'il a fait à travers les réseaux sociaux, il a tenu à remercier tous les membres du club.

Areola avait bien démarré à Madrid, on parlait même de lui comme d'un potentiel titulaire aux dépens de Thibaut Courtois. Seulement, le Belge s'est radicalement amélioré au niveau de ses performances et le Français n'a quasiment plus joué.

Il également affirmé l'honneur que c'était d'avoir fait partie de la famille Real Madrid.