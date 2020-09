Boca Juniors suspend l'entraînement après plusieurs cas de Covid-19

La semaine dernière déjà, au moins trois joueurs de l'équipe avaient été testés positifs, bien qu'asymptomatiques, après la reprise des entraînements suspendus depuis mars par la pandémie.

"Dans la nuit du vendredi 28 août, des symptômes compatibles avec le Covid-19 ont été détectés (chez d'autres joueurs), de sorte que le lendemain (samedi), des tests rapides ont été effectués et certains membres de l'équipe ont été testés positifs", indique lundi le club de Buenos Aires.

Dimanche, de nouveaux tests ont été effectués sur "tous les membres de l'équipe, révélant un foyer d'infection", a ajouté le club, sans mentionner le nombre de joueurs infectés.

Les cas positifs "sont isolés et font l'objet d'une surveillance stricte", précise le communiqué.

En outre, "afin de maximiser les mesures de sécurité sanitaire, toute l'équipe est isolée (dans les logements respectifs des joueurs) et l'entraînement est suspendu pendant 72 heures. Après quoi, de nouveaux tests seront effectués", est-il ajouté.

Depuis la reprise de l'entraînement, l'équipe professionnelle de football de Boca est testée toutes les 72 heures, avec un total de 500 tests effectués.

Après une pause de six mois pour cause de pandémie, Boca doit reprendre la compétition le 17 septembre contre la Libertad du Paraguay, à Asunción.

La province de Buenos Aires reste l'un des points chauds de l'épidémie en Argentine, où plus plus de 400.000 cas et près de 8.500 décès dus au coronavirus ont déjà été recensés.