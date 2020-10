L'Argentine s'impose mais ne brille toujours pas

L'Argentine se devait de convaincre après une très petite victoire contre l'Équateur en début de trêve. Pourtant, l'Albiceleste a de nouveau souffert contre la Bolivie.

Que le début de rencontre fut compliqué pour l'Argentine de Scaloni sur la pelouse du stade de La Paz, à quelque 3600 mètres d'altitude. Les Argentins ont eu beaucoup de mal à se réveiller ce mardi.

La Bolivie a dominé la première demi-heure de la rencontre et a manqué à plusieurs occasions de surprendre l'Argentine avant l'ouverture du score, qui a eu lieu après 24 minutes de jeu.

Le numéro 9 bolivien, Martins, a ouvert le score de la tête en profitant d'un bon centre de Chumacero au-dessus de la défense argentine, et d'une sortie compliquée d'Armani.

Et peu à peu, l'Argentine a rallumé la lumière et s'est réveillée. À la 40e minute de jeu, Leandro Paredes envoyait le ballon sur le poteau, avant de voir Lautaro Martinez inscrire le but de l'égalisation juste avant la pause.

L'attaquant de l'Inter Milan, Lautaro Martinez, égalisait en contrant un dégagement de Carrasco juste devant les cages. De quoi rassurer l'Albiceleste avant la pause.

Les Argentins sont revenus plus en confiance après la pause et ont obtenu plusieurs occasions. Mais ce n'est qu'à la 79e minute que Correa, entré en seconde période, donne l'avantage à sa sélection pour la première fois de la rencontre.

Après une grande connexion entre Leo Messi, Lautaro Martinez et Correa, l'attaquant de la Lazio Rome envoyait une puissante frappe au fond des filets de Lampe (79e, 1-2).

L'Albiceleste de Leo Messi prend trois nouveaux points sans convaincre plus que cela et se positionnait provisoirement en tête du classement des qualifications en attendant les matchs de ses concurrents. La Bolivie, elle, encaisse une nouvelle défaite après la claque face au Brésil la semaine passée (5-0).