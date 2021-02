Arjen Robben pourrait définitivement prendre sa retraite

L'ailier néerlandais Arjen Robben, 37 ans, envisage de raccrocher ses crampons ... pour la deuxième fois.

En juillet 2019, après de nombreuses années avec le Bayern Munich, Robben a fait ses adieux au terrain mais a surpris tout le monde quand, en juin dernier, il a annoncé son retour pour représenter Groningen, le club néerlandais où il s'est entraîné. Cependant, et un peu comme ce qui s'est passé tout au long de sa carrière, la saison a été marquée par des blessures et, dans une interview avec les médias officiels du club, Robben envisage de dire un au revoir définitif dans les semaines à venir.

"Je me demande s'il est réaliste de continuer avec ça et de revenir sur le terrain. C'est décevant, mais il n'y a pas de plus belle façon de le dire. J'ai mal aux genoux et c'est très compliqué. Je dois voir s’il y a suffisamment de perspectives d’amélioration, je ferai cette évaluation dans les prochaines semaines, mais le mot «abandonner» n’est pas dans mon dictionnaire.", a déclaré l’ancien international néerlandais.