"Une décision sage et cohérente"

La bonne décision a été prise, selon Didier Deschamps. Invité à donner son avis sur l'arrêt de la Ligue 1, dans un entretien au 'Parisien', le sélectionneur de l'Equipe de France ne cache pas qu'il est partisan du choix fait par les instances suite aux annonces gouvernementales.

"C’est une décision cohérente et sage. Il faut l’accepter", explique Didier Deschamps au journal francilien. En revanche, l'ancien entraîneur de l'OM n'est pas convaincu par la reprise de la Bundesliga. Il souligne l'incohérence du protocole sanitaire imposé aux joueurs.

Des critiques envers la Bundesliga

"Je vois des joueurs disputer une rencontre avec tous les éléments propres au football : à savoir des contacts et des accrochages. Et, puis, on aperçoit en tribune des remplaçants masqués à deux mètres de distance les uns des autres. Sincèrement, je ne comprends pas. Ils sont dans la même enceinte, susceptibles d’entrer en jeu à tout moment. En tribunes, le risque est-il accru ? Quelle incohérence ! Je n’aime pas ça."

Dans ce même entretien, Didier Deschamps loue au passage le travail du président de la Fédération Noël Le Graët. "Mon président est dans son rôle et sait très bien prendre les bonnes décisions au bon moment quand la situation l’exige", confie l'ancien capitaine des Bleus.

Noël Le Graët est attendu au tournant ce mercredi matin (10h30) puisque le Comex de la FFF se réunit pour étudier la réforme d’une Ligue 2 à 22 équipes la saison prochaine, approuvée par les clubs. Le président de la FFF n'a jamais caché qu'il souhaitait une harmonie au niveau des montées et des descentes dans l'ensemble des championnats français. Reste à savoir s'il maintiendra cette position...