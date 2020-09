Arrivé en janvier, Bruno Fernandes est élu MVP de la saison par United

Mauvaise nouvelle pour Anthony Martial. Le joueur français, auteur de la meilleure saison de sa carrière à Manchester United en ayant inscrit 23 buts en 48 matchs officiels, n'a finalement pas obtenu le prix de meilleur joueur de la saison de Manchester United.

C'est l'international portugais Bruno Fernandes qui a eu l'honneur d'être élu "Player of the Year" par les supporters des Red Devils vendredi matin, après une énorme deuxième partie de saison de sa part avec Man United.

L'arrivée du Portugais fut un réel tournant pour les hommes de Solskjaer. Le Portugais s'est intégré très vite au système de son entraîneur, et a joué un grand rôle dans la qualification des Red Devils pour la Ligue des champions 2020-2021.

En 22 matchs officiels avec Manchester United, Bruno Fernandes a inscrit 12 buts pour 9 passes décisives. C'est ainsi lui qui remporte le prix "Sir Matt Busby" après avoir reçu le plus grand nombre de votes de la part des supporters.

As voted for by you, the fans...



Our 2019/20 @B_Fernandes8 #MUFC @adidasfootball pic.twitter.com/px3JzpFpvD