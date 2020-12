"Arsenal a besoin d'un joueur comme Ozil"

Arsenal a besoin d'un joueur comme Mesut Ozil, selon David Seaman, qui estime que Mikel Arteta laisse un milieu de terrain très talentueux se perdre.

Ozil a d'abord été relancé lorsque Arteta a reçu le règne de la direction à l'Emirates Stadium en décembre dernier, après être tombé en disgrâce sous l'ancien manager Unai Emery. L'ancien international allemand figurait en bonne place dans le onze de départ de l'Espagnol jusqu'à ce que la campagne 2019-20 soit reportée en raison de l'épidémie de coronavirus. Sa dernière apparition pour les Gunners date d'une victoire 1-0 contre West Ham le 7 mars dernier.

Arteta n'a plus utilisé Ozil depuis la reprise en juin, malgré le fait que le meneur de jeu se soit maintenu dans des conditions optimales sur les terrains d'entraînements.

Celui qui était arrivé à l'Emirates Stadium du Real Madrid pour 42 millions de livres sterling en 2013 n'a joué aucun rôle dans la course d'Arsenal à la gloire de la FA Cup et a été exclu des équipes de Premier League et d'Europa League par son manager actuel au début de la nouvelle saison.

Ozil a publiquement mis en doute la loyauté du club à la suite de cette décision et est maintenant obligé de terminer les derniers mois de son contrat loin des terrains avec peu d'espoir qu'Arteta modifie sa position à l'approche de la nouvelle année.

Seaman a du mal à comprendre que l'ancienne star de Madrid est laissée de côté pour des raisons de football, avec sa conviction que l'Allemand est toujours plus que capable d'ajouter une dimension créative indispensable à l'équipe actuelle des Gunners. "Je suis surpris qu'Arteta choisisse de laisser de côté Mezut Ozil parce que c'est un joueur de qualité", a déclaré l'ancien gardien d'Arsenal à 'The Target Men Podcast'. "Je sens que quelque chose s’est passé personnellement entre eux deux, parce que le laisser de côté, et vu l'argent qu'il a couté, est un signe fort et pour moi c’est un peu un gâchis, car il reste un joueur de qualité."

«Quand vous regardez l'équipe d'Arsenal, nous réclamons un joueur comme celui-là, alors pourquoi ne pas construire votre équipe autour d'Ozil plutôt que de le laisser hors des terrains et le laisser partir.»

Seaman a ensuite évalué les chances de son ancien club de se qualifier pour la Ligue des champions, après avoir vu Arteta remporter seulement quatre victoires en 10 matches de Premier League jusqu'à présent cette saison. "Vu où se situe Arsenal en ce moment, finir dans le top quatre sera presque comme gagner la Premier League", a-t-il ajouté. "L'équipe doit reprendre sa course et reprendre confiance, mais je pense que le top quatre serait une excellente saison pour Arsenal."