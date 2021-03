Arsenal annonce un déficit de 55 millions d'euros dû à la pandémie

Même si certains ont réussi à sauver les meubles, 2020 a été une année terrible pour les clubs de football. Ce dernier mercato d'hiver a bien reflété ce qui a été une année de pertes ou, dans le meilleur des cas, de profits nuls.

Ce n'est pas le cas d'Arsenal, qui vient de publier ses comptes annuels, clôturés le 31 mai 2020, c'est-à-dire deux mois seulement après la pause. Assez pour faire exploser tout un exercice.

Comme l'ont indiqué les Gunners, leurs derniers bilans font état de 55,5 millions d'euros de pertes. Parmi ceux-ci, 35 correspondent précisément à la période sans match et à la baisse des recettes des droits de télévision pour cette raison.

Malgré cela, le club décrit qu'ils ont pu éviter des pertes plus élevées en économisant 19 millions d'euros de dépenses, avec notamment une réduction de salaire de 12,5% de son équipe. Au total, environ 580 000 euros de moins, résume 'The Sun'.

D'autre part, l'une des plus grandes dépenses imprévues de l'année a été le licenciement d'Unai Emery et l'embauche de Mikel Arteta. Entre le licenciement de l'entraîneur en novembre et la résiliation de contrat du second de City, les Gunners ont dépensé 12 millions d'euros.

Dans son communiqué, Arsenal s'est félicité : "Les propriétaires ont rapidement pris les décisions nécessaires pour limiter les risques pour le club. Nous avons refinancé le stade et réduit de nombreux coûts. Des mesures qui garantiront que le club sera en bonne position lorsque les choses s'amélioreront."

En outre, pour assurer la liquidité pendant cette période, Arsenal a déclaré avoir emprunté 139 millions d'euros à la Banque d'Angleterre. Enfin, le club a rappelé que parmi ces comptes ne figure pas le récent départ de Mesut Özil, à qui ils ne doivent plus verser son salaire de 20 millions d'euros.