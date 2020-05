Après Saliba, c'est Fofana qui est dans le viseur d'Arsenal

Si l'AS Saint-Etienne reste sur une saison 2019/20 totalement manquée, ses jeunes pousses continuent d'attirer les convoitises. En effet, après William Saliba, recruté pour près de 30 millions d'euros puis prêté pour une saison à son club formateur l'été dernier, c'est au tour de Wesley Fofana d'être convoité par Arsenal.

Vers une défense centrale made in ASSE à Arsenal ? Selon plusieurs sources, les Gunners, désireux de se renforcer en défense centrale, pourraient ainsi passer à l'offensive dans les prochains mois. Néanmoins, s'attacher les services du joueur de 19 ans, partenaire de William Saliba depuis leur épopée fantastique en Gambardella, ne sera pas chose aisée. Et pour cause, très apprécié par son entraîneur Claude Puel, il vient de prolonger son contrat jusqu'en 2024, signe de son désir de poursuivre sa progression dans le Forez.

Toutefois, l'ASSE rencontre d'importantes difficultés financières, et pourrait donc être tentée de récolter une somme conséquente en échange de sa jeune pépite. Dans ce cas de figure, vendre Wesley Fofana et le récupérer en prêt pour au moins une saison comme cela avait été fait avec William Saliba pourrait être une alternative faisant les affaires de toutes les parties. Mais attention, Arsenal n'est pas le seul club sur les rangs. Leipzig, l'AC Milan ou encore l'AS Monaco restent à l'affût.