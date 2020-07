Arteta : "Aubameyang a répondu sur le terrain"

Surprise ce samedi en Cup du côté de Wembley : Arsenal est parvenu à créer la surprise en sortant le tenant du titre, Manchester City, au stade des demi-finales. Comment ? Grâce notamment à deux banderilles signées Pierre-Emerick Aubameyang, dont l'avenir dans le nord de Londres semble incertain.

Pourtant, Mikel Arteta a déjà affiché sa confiance ces derniers jours pour conserver son meilleur canonier, en fin de contrat dans un an. Le technicien espagnol s'est une nouvelle fois montré particulièrement convaincu par la prestation de son protégé, après la rencontre.

"Tout le monde a de grands et beaux moments, qui sont bien sûr meilleurs que les mauvais. Quand je regarde et quand je parle avec Aubameyang, il a l'air très convaincu. Évidemment, s'il peut voir que les succès et la direction que l'on prend sont bons, il sera plus positif à propos de son avenir", a espéré l'ancien milieu de terrain du club.

"Les grands joueurs sont plus critiqués que les autres. Et même quand ils jouent bien, les gens vont les critiquer. Mais aujourd'hui (samedi), il a répondu sur le terrain."

Il lui faudra encore répondre lors de la finale, contre United ou Chelsea, et des deux dernières journées de championnat (Aston Villa, Watford). Histoire de voir les Gunners en Europe la saison prochaine.