Arteta explique l'absence d'Aubameyang

Le capitaine d'Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang a été contraint de déclarer forfait pour le match de Premier League à Everton en raison d'une blessure.

Aubameyang a brillé au cours des dernières saisons chez les Gunners, mais traverse une période difficile ces dernières semaines.

Mercredi, il a mis fin à cinq matchs sans but lors du match nul 1-1 contre Southampton, mais ses espoirs d'affronter les Toffees samedi à Goodison Park ont été anéantis par une blessure au mollet. Rob Holding portera le brassard de capitaine en l'absence d'Aubameyang.

Après le match contre les Saints, le manager Mikel Arteta a déclaré que ses joueurs étaient déçus du résultat mais heureux de la façon dont ils étaient revenus au score.

"Nous avons été déçus de ne pas gagner le match, mais en même temps, je pense que les joueurs ont réalisé qu'avec la difficulté de jouer 35 minutes à 10, un match nul était probablement un résultat que nous devions prendre et ils ont pu voir quelques points positifs aussi dans la résilience et l'attitude qu'ils ont montré pour s'accrocher à ce résultat", a-t-il dit.

En ce qui concerne le match contre Everton, Arteta a ajouté : "C'est toujours très difficile d'aller à Goodison, j'y ai joué et je les connais très bien. Ce sont des équipes à deux moments différents, mais nous préparons le match pour y aller et les battre, parce que nous avons besoin d'un résultat."

Commentant le statut d'Aubameyang, Arteta a déclaré à 'Sky Sports' : "Il a une petite blessure musculaire et sera absent pendant quelques jours. Nous allons évaluer et voir comment il va, mais il ne pouvait pas être en forme pour aujourd'hui."

Aubameyang a fait le point sur Instagram, en disant "Espérons qu'il ne mettra pas longtemps à récupérer." Un point positif pour Arsenal est en revanche le retour en forme de Gabriel Martinelli, l'attaquant brésilien revenant dans l'équipe pour ce qui pourrait être sa première apparition de la saison.

La relégation est impensable pour Arsenal depuis des décennies, mais le club doit trouver la forme s'il veut mettre un terme à ses mauvais résultats actuels, qui lui valent une actuelle 15e place, cinq petits points au-dessus du premier relégable/

Les Gunners d'Arteta n'ont plus gagné en Premier League depuis leur victoire 1-0 à Manchester United le 1er novembre dernier - ces trois points ayant été obtenus grâce à un penalty d'Aubameyang.

Depuis la victoire à Old Trafford, Arsenal a été battu par Aston Villa, les Wolves, Tottenham et Burnley - et a fait match nul avec Leeds et Southampton.