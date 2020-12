Arteta : "Les joueurs continuent à se battre"

Le patron d'Arsenal, Mikel Arteta, est catégorique : ses joueurs "continuent de se battre" après la défaite 2-1 contre Everton samedi, qui a intensifié la crise des Gunners sur le terrain.

Les hommes d'Arteta se sont rendus à Goodison Park sans victoire lors de leurs six dernières sorties en Premier League, une série qui les a fait chuter au classement.

Everton a pris l'avantage à la 22e minute lorsque le capitaine d'Arsenal Rob Holding a dévié le ballon pour tromper Bernd Leno.

Et alors que Nicolas Pepe égalise depuis le point de penalty, Yerry Mina apparaît sur le coup de la mi-temps pour redonner l'avantage aux Toffees, qui malgré les efforts d'Arsenal, le maintiennent jusqu'à la fin.

Les Londoniens pourraient maintenant tomber jusqu'à la 16e place d'ici la fin du week-end, tandis qu'une victoire de Burnley lundi les laisserait dangereusement proches de la zone de relégation pendant la période de Noël.

Mais malgré ce dernier revers, Arteta a insisté sur le fait que son équipe faisait preuve de l'engagement nécessaire pour mettre fin à leur série de mauvais résultats.

"Sans concéder grand-chose, nous avons perdu le match sur deux moments clés", a expliqué le manager à Sky Sports après le coup de sifflet final.

"Nous avons très bien réagi. Nous avons dominé le match. Nous avons créé suffisamment d'occasions pour ne pas perdre. Nous avons frappé la barre. Nous n'avons pas la chance.

"Nous sommes dans un grand combat. Nous avons perdu contre Burnley sans qu'ils aient un tir au but, et maintenant nous perdons à cause de quelques occasions. C'est vraiment difficile quand vous jouez contre une équipe qui défend bas et qui perd du temps. Nous nous rendons la vie difficile en concédant le premier but.

"Je pense que nous avons eu 15 tirs mais seulement deux cadrés. Nous devons améliorer notre rythme, c'est la réalité. Nous devons en générer plus pour gagner des matches de football. Quand il s'agit de petits détails, l'autre équipe en veut plus. Les garçons se battent encore absolument. Ils sont blessés en ce moment."

Arsenal sera de retour en action le lendemain de Noël, avec la réception de Chelsea à l'Emirates Stadium avant d'affronter Brighton puis West Brom loin de chez lui pendant la période des fêtes.