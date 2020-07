Arteta optimiste pour la prolongation d'Aubameyang

Pierre-Emerick Aubameyang a admis qu'il n'avait pas encore pris de décision concernant la prolongation de son séjour à Arsenal, mais était heureux de voir Bukayo Saka signer son propre contrat. L'attaquant gabonais a inscrit un doublé alors que les Gunners ont surclassé Norwich City 4-0 mercredi, un résultat qui fait passer les joueurs de Mikel Arteta à la septième place au classement, à six points de Manchester United, cinquième, tout en approfondissant les problèmes de relégation des Canaries, dernier du classement en Premier League.

L'international gabonais est désormais à égalité avec Jamie Vardy avec 19 buts en tant que meilleur buteur de la Premier League en 2019-2020 et a également battu un record important chez les Gunners, celui d'être le joueur le plus rapide à passer la barre des cinquante buts en championnat. Mais lorsqu'on lui a demandé s'il suivrait l'exemple de Saka et signerait un nouveau bail dans les prochaines semaines, Aubameyang a botté en touche.

"Nous allons parler avec le club"

"Je suis vraiment heureux que Bukayo ait signé un contrat", a déclaré l'attaquant à BT Sport après le coup de sifflet final. "Et maintenant, nous allons voir. Nous allons parler avec le club et nous verrons ce qui se passe. Tout d'abord, je suis vraiment concentré sur les matchs et la fin de la saison, nous verrons donc. Je suis vraiment fier d'avoir atteint 50 buts mais tout d'abord, je suis fier de l'équipe. Je pensais que nous méritions la victoire parce que nous avons fait un excellent travail. Tout le monde a très bien travaillé aujourd'hui, donc je suis vraiment heureux".

"Je suis vraiment heureux aujourd'hui, ma performance était bonne, je suis toujours heureux de marquer des buts et d'aider l'équipe à gagner des matchs", a conclu l'avant-centre gabonais. Aubameyang est en fin de contrat à l'Emirates Stadium en juin 2021, et son avenir incertain a attiré l'attention de plusieurs clubs, dont le FC Barcelone. Mikel Arteta a cependant rendu hommage à son attaquant vedette et a exprimé sa conviction qu'il continuerait à porter le maillot du club du nord de Londres pendant un certain temps.

"C'est le type de joueur qui essaie toujours d'être le meilleur, de marquer des buts pour aider l'équipe", a expliqué Arteta à BT Sport. "Je suis vraiment content pour lui, pas seulement pour ses buts mais aussi pour son attitude. Combien de buts peut-il marquer ? J'espère encore une centaine. C'est un magicien ... Il est prêt à rester avec nous". Pour voir son rêve s'exaucer, Mikel Arteta ferait bien de s'assurer que les Gunners soient européens la saison prochaine.