"Pas de précipitation pour la prolongation de Lacazette"

Mikel Arteta insiste sur le fait qu'il n'y a pas de précipitation lorsqu'il s'agit de négocier une prolongation de contrat avec Alexandre Lacazette - mais dit qu'il prévoit de s'asseoir avec l'attaquant d'Arsenal pour discuter de son avenir. L'international français a encore deux ans sur son contrat de cinq ans qu'il a signé à son arrivée au nord de Londres en provenance de l'Olympique Lyonnais en 2017.

Arteta accepte que des discussions pour déterminer l'avenir de Lacazette devront bientôt avoir lieu, le joueur de 29 ans étant lié à un départ cet été avec un intérêt annoncé de l'Atletico Madrid, bien que l'entraîneur d'Arsenal préfère mettre l'accent sur la fin de saison avant tout. "Nous devons discuter avec lui de la prochaine étape et avoir son idée, son ressenti, a déclaré Arteta. Comme je l'ai dit, je suis vraiment content de lui. C'est un joueur que j'ai toujours aimé, même quand je n'étais pas là, à cause de ce qu'il apporte à l'équipe - ses qualités, ses capacités, son rythme de travail. Alors nous allons voir."

"Mais maintenant nous sommes dans un moment crucial, nous n'avons pas le temps de parler de beaucoup de situations contractuelles. Nous avons encore du temps et nous le ferons au bon moment", a ajouté l'Espagnol. Le but en fin de match de Lacazette contre les Wolves samedi a scellé une victoire de 2-0 pour Arsenal à Molineux, et il s'agissait d'une quatrième victoire consécutive pour les Gunners toutes compétitions confondues.

Cette victoire permet à Arsenal de se replacer à la septième place en Premier League, à huit points de la quatrième place de Chelsea et six derrière Manchester United, qui occupe actuellement la cinquième place - ce qui pourrait suffire pour une place en Ligue des champions en fonction du résultat de l'appel de Manchester City devant le TAS concernant leur suspension pour la Coupe d'Europe. Arsenal accueillera Leicester, troisième, mardi soir, avant de se rendre dimanche à Tottenham, son rival du nord de Londres.

C’est une autre énorme semaine pour l’équipe de Mikel Arteta et l’Espagnol admet que si son équipe veut se qualifier pour la Ligue des champions, alors il faudra obtenir le maximum de points : "Je pense que nous devons gagner chaque match, puis attendre et prier, a-t-il déclaré. Nous devons prendre match par match. Il y a quelques semaines, nous étions vraiment loin, même en pensant à l'Europe également. Nous sommes un peu plus proches en ce moment, alors allons-y match par match et voyons où cela nous mène."