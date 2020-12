Arteta préoccupé par l'inefficacité d'Aubameyang

Mikel Arteta est déterminé à sortir Pierre-Emerick Aubameyang de sa période de disette après que le capitaine d'Arsenal ait continué à manquer de réussite lors de la défaite en Premier League contre les Wolves. L'entraîneur d'Arsenal, Arteta, a déclaré que la forme d'Aubameyang était sa "plus grande préoccupation", soulignant l'importance des buts de l'international gabonais pour les Gunners, qui ont perdu 2-1 à domicile contre les Wolves dimanche.

Pierre-Emerick Aubameyang a réussi cinq tirs et a eu neuf touches dans la surface de réparation adverse contre les Wolves - deux records personnels pour lui cette saison - mais un seul de ces tirs était cadré. Le joueur de 31 ans n'a pas marqué dans le jeu en Premier League depuis qu'Arsenal a commencé sa campagne en battant Fulham 3-0 à Craven Cottage en septembre.

Le penalty d'Aubameyang a permis à Arsenal de battre Manchester United début novembre, mais les nombreux buts de l'ancienne star du Borussia Dortmund manquent à l'appel cette saison. Lorsqu'on lui a demandé s'il était inquiet, Arteta a déclaré : "Je pense que nous le sommes tous parce que le principal buteur du club pour le moment ne marque pas de buts, donc ma plus grande préoccupation est de savoir comment l'aider davantage à marquer des buts parce que nous avons besoin de ses buts".

Un but toutes les 448,5 minutes cette saison

"L'importance d'Auba pour ce club au cours des deux dernières années et la façon dont la répartition des buts a été partagée dans l'équipe vous montre son importance. Il doit marquer des buts si nous voulons réussir", a ajouté l'Espagnol. Aubameyang a marqué 22 des 73 buts d'Arsenal lors de la saison 2018-19 alors que le club londonien terminait cinquième de la Premier League, puis en a inscrit 22 autres sur un maigre total de 56 buts pour les Gunners alors qu'ils traînaient à la huitième place la saison dernière.

Arteta voudra que les buts viennent de tous les domaines de son équipe, mais la réalité est qu'ils ont été dépendants de la régularité d'Aubameyang ces dernières saisons, et avec son apport en déclin, l'équipe a du mal. Arsenal occupe la 14e place de la Premier League avec 13 points en 10 matchs, après avoir perdu trois matchs à domicile successifs dans la compétition, et compte huit points de retard sur les leaders, qui se trouvent être leurs rivaux du nord de Londres, Tottenham.

Le total de points est le plus bas après 10 premiers matchs d'une campagne depuis un début lent en 1981, lorsque Arsenal n'a récolté que 12 points lors de ses 11 premiers matchs avant d'en remporter six de suite. Arsenal se rendra à Tottenham dimanche et pour vaincre l'équipe de Jose Mourinho, ils auront peut-être besoin d'Aubameyang pour redécouvrir ses prouesses face au but. Si Arsenal a besoin de se rappeler comment un attaquant peut performer pour son équipe, ils n'ont pas besoin de chercher plus loin que Harry Kane à Tottenham, dont les 16 buts sur lesquels il est impliqué en championnat (sept buts, neuf passes) ont aidé les Spurs à devancer les champions en titre, Liverpool à la différence de buts au sommet du classement.

Les deux buts et une passe d'Aubameyang sont un maigre retour, étant donné qu'il a commencé chaque match, sa moyenne de minutes par but passant de un tous les 142,64 minutes la saison dernière à un lamentable tous les 448,5 minutes cette saison. Son Heung-min de Tottenham, qui a marqué neuf fois en Premier League cette saison, en a marqué un toutes les 91,22 minutes, Kane n'étant pas loin derrière avec un but toutes les 127,71 minutes. Avec un Aubameyang en deça, cela pourrait constituer une sombre journée de derby pour Arteta.