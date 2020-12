Arteta : "Tottenham a mieux fait les choses"

Mikel Arteta admet que Tottenham a "mieux fait les choses" qu'Arsenal cette saison, mais affirme que son équipe se rend dimanche au derby du nord de Londres déterminée à combler l'écart avec ses voisins.

Les Spurs ne se sont inclinés qu'une fois en championnat cette saison et occupent actuellement la tête du classement, tandis qu'Arsenal - qui a perdu cinq de ses dix premiers matches - languit à la 14e place.

Mais la victoire de l'équipe d'Arteta au stade Hotspur de Tottenham, dimanche, permettra aux Gunners de se rapprocher à cinq points de l'équipe de José Mourinho, et Arteta est catégorique sur ce point.

"Le classement est comme ça parce qu'ils le méritent plus que nous et qu'ils ont fait les choses mieux que nous", a déclaré l'Espagnol.

"A certains moments, dans certains matchs, ils ont obtenu les résultats. Nous devons l'accepter. Mais nous voulons y aller et réduire cet écart de trois points.

"Je pense qu'il est très tôt dans la saison pour voir qui sont les prétendants au titre ou non, mais ce que vous pouvez dire, c'est qu'ils sont dans la position où ils sont parce qu'ils font les choses de la bonne manière.

"Ils sont dans un grand moment, ils sont pleins de confiance et vous pouvez voir à quel point ils croient en ce qu'ils font. Quand ils ont des moments de difficulté, ils s'en tiennent au plan et ils croient qu'ils obtiendront le résultat à un moment donné. Ils s'en sortent très bien et c'est la raison pour laquelle ils sont là où ils sont."

Arteta a ajouté : "Ce que nous devons examiner, c'est où nous serons après 38 matchs de championnat. Nous entrons dans le match pour gagner et c'est la seule façon de préparer un match, quel que soit le terrain. Ayez la confiance et la conviction que nous pouvons y aller et gagner le match de football."

Le derby de dimanche au nord de Londres sera la première fois que les fans seront à l'intérieur du Hotspur Stadium de Tottenham depuis que le football a été suspendu en mars en raison de la pandémie de coronavirus.

Deux mille supporters encourageront leur équipe, tout comme l'a fait Arsenal en accueillant le Rapid Vienne en Europa League jeudi soir.

Encouragés par leur soutien à domicile, les joueurs d'Arteta ont remporté le match 4-1 et le patron des Gunners a admis après la rencontre que les supporters avaient fait la différence.

Mais malgré cela, il ne s'inquiète pas de l'avantage que pourrait prendre Tottenham ce week-end, insistant sur le fait que ramener les fans dans un stade est bon pour le jeu.

"Un derby sans fans n'est pas la même chose, a-t-il déclaré. Il y a certaines choses que les fans produisent. L'élan qu'ils sont capables de donner tout au long du match et sans eux, ce n'est pas pareil.

"Nous attendons ce moment depuis longtemps et je ne vais pas me plaindre. Honnêtement, je préfère jouer dans un stade avec une atmosphère, avec quelques fans et en ce moment, ce sera pour eux avec leurs supporters et la semaine prochaine, ce sera pour nous.

"Je ne sais pas ce qui va se passer. Ce que je peux contrôler, c'est nos joueurs, ce que nous faisons et l'état d'esprit que nous avons et l'état d'esprit que nous adoptons à White Hart Lane.

"Ce genre d'objectifs, nous devons essayer de les atteindre de la meilleure façon possible car nous ne pouvons pas contrôler le type de réaction qu'ils auront envers leur équipe en fonction de ce qui se passe dans le jeu. C'est à eux de décider. Nous ferons de notre mieux."