Aubameyang en dit plus sur son avenir à Arsenal

Meilleur joueur d'Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang a inscrit 17 buts en Premier League cette saison. Redoutable finisseur, l'ancien du Borussia Dortmund et de l'AS Saint-Etienne sera en fin de contrat en juin 2021. Une situation contractuelle qui pousse les Gunners à vouloir le prolonger.

Mais depuis plusieurs mois, les discussions entre les deux parties n'avancent pas, et le spectre d'un départ se fait de plus en plus présent. Le principal intéressé, lui, a mis la pression ce dimanche.

"Récemment, je n'ai pas reçu de proposition. Mais bien sûr qu'on a déjà échangé avec le club, ça fait pas mal de mois. Ils savent très bien pourquoi rien ne s'est passé jusque-là. Ce sont eux qui ont la clé, tout simplement. À eux de faire leur travail et après on verra comment ça va se passer. C'est un tournant de ma carrière. Je veux être très franc avec tout le monde, ce sera forcément un choix très difficile à faire parce que je n'ai toujours pas choisi, attention", a-t-il expliqué lors d'un entretien accordé à l'émission 'Téléfoot', sur 'TF1'. S'il ne sait pas de quoi son avenir proche sera fait, Pierre-Emerick Aubameyang a émis le souhait de gagner des titres.

"On verra, mais je pense que ce sera peut-être le choix le plus important de ma carrière. Des titres ? Bien sûr, forcément. Tout joueur compétiteur rêve de gagner des titres, c'est important. Tout le monde va se poser la question : 'est-ce qu'il veut les gagner à Arsenal ou ailleurs ?' Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. C'est le club qui a les clés en main. Moi, j'ai faim de titres, tout le monde le sait et je compte bien me battre pour en gagner. Que ce soit clair, rien n'est décidé", a-t-il ajouté.