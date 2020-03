"Je n'ai pas besoin de trophÃ©es pour Ãªtre un grand attaquant"

L'attaquant d'Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang dément avoir besoin de trophées pour appartenir aux meilleurs joueurs de la planète à son poste. Le départ de l'international gabonais, à Arsenal depuis 2017, a été évoqué à plusieurs reprises ces dernières semaines alors qu'il sera en fin de contrat à l'issue de la saison prochaine.

De leur côté, les Gunners espèrent le voir rester, à l'image de Mikel Arteta, et des discussions pour une prolongation de contrat devraient rapidement commencer.

"Je suis un attaquant donc je vais défendre mon équipe. Je ne pense pas que vous ayez besoin de trophées pour être un grand attaquant", a-t-il déclaré à 'Sky Sports'.

"Bien sûr, cela peut aider, mais nous avons vu beaucoup de grand joueurs qui n'ont pas gagné de trophées mais nous les respectons pour leurs qualités. Vous n'avez pas besoin de gagner de trophées mais si vous en gagnez, c'est mieux."

Alors que son équipe occupe la 10e place de Premier League à huit points de Chelsea, l'intéressé estime encore possible de se qualifier en Ligue des champions. "Je pense que c'est possible, tout est possible."

"La saison dernière, nous étions à dix points de la quatrième place et nous sommes revenus très proches, je pense que nous pouvons le faire. Quand on voit les matches que nous faisons et ce que les autres équipes ont, je pense que tout est possible. Nous devons être concentrés sur ce que nous faisons et je pense que l'équipe se débrouille bien."

"Nous avons des choses à améliorer, mais je suis sûr que maintenant nous avons plus de pression parce que nous n'avons la chance d'être en Ligue des champions que grâce à la Premier League."