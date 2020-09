"Je suis heureux de rester ici, c'est chez moi"

Excellente journée pour Arsenal et ses supporters, Pierre-Emerick Aubameyang a prolongé son contrat pour trois saisons supplémentaires, mettant fin à toutes les spéculations autour de son avenir. En fin de contrat à l'été 2021, le Gabonais a finalement signé un nouveau contrat, après plusieurs mois de rumeurs faisant état d'une volonté de départ de la part de l'ancien attaquant de l'AS Saint-Etienne. Arsenal ne perdra donc pas son meilleur buteur sans la moindre indemnité l'été prochain.

"Fans d'Arsenal ! Enfin ! Comme vous le savez, je viens de signer", a déclaré Aubameyang dans une diffusion en direct de l'Emirates Stadium diffusé sur les réseaux sociaux du club londonien. "Je voulais le partager avec vous les gars et je suis si heureux, un peu nerveux! C'est enfin fait. Je suis vraiment, vraiment heureux de rester ici, je veux dire, c'est chez moi. Je me sens si bien ici, c'est une belle journée et j'espère que vous apprécierez votre journée".

"J'ai signé car je veux devenir une légende d'Arsenal et peut-être laisser un héritage. Il est temps de travailler beaucoup pour devenir une légende, je sais, mais je ferai de mon mieux, comme toujours. J'ai hâte de vous revoir dans ce magnifique stade. J'espère que ce sera bientôt. Je suis vraiment heureux de rester ici et vraiment fier de faire partie de cette famille", a ajouté l'attaquant gabonais, buteur le week-end dernier et ayant gagné ses deux premiers titres avec Arsenal au cours des derniers mois, la FA Cup et le Community Shield.

Mikel Arteta, entraîneur des Gunners, depuis quelques mois s'est également réjoui de la prolongation de son buteur, sur le site internet du club londonien : "C'était important pour Pierre-Emerick de rester avec nous. C’est un superbe joueur avec une mentalité incroyable. Être le joueur qui a mis le moins de temps à atteindre 50 buts avec ce club vous dit tout ce que vous devez savoir sur lui et sa façon de travailler. C'est un leader important pour l'équipe et une élement important de notre projet. Il veut être au sommet avec les meilleurs joueurs du monde et laisser sa marque. Il peut y arriver ici".

Edu, directeur technique d'Arsenal, a manifesté sa satisfaction : "Il est clair qu'Aubameyang aime le club et tout ce que nous défendons sur et en dehors du terrain. Il est évidemment un élément très important de l’équipe, nous sommes donc tous ravis qu’il nous ait confié son avenir. C'est un grand coup de pouce pour tout le monde, les fans, les coéquipiers et le personnel". Après son impressionnante victoire sur les Cottagers, Arsenal affrontera West Ham à l'Emirates Stadium le 19 septembre avant un match en Carabao Cup face à Leicester City le 22 septembre.