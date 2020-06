Arsenal aurait fait une offre colossale pour Jovic

Luka Jovic n'a joué que quelques minutes au Real Madrid en 24 matches officiels, juste avant que la pandémie de coronavirus n'oblige à une suspension temporaire de la saison.

Bien qu'il aurait pu avoir des opportunités en vue de la reprise de la Liga, l'ancien joueur de l'Eintracht Francfort s'est blessé pendant le confinement et n'a toujours pas repris l'entraînement avec le reste de ses coéquipiers.

Le Serbe n'a inscrit que deux buts en 24 rencontres disputées depuis son arrivée à Madrid, des stats assez médiocres pour que l'on attendait de lui. C'est pourquoi la presse parle déjà de son possible départ du Santiago Bernabéu.

Il y a quelques mois, on a appris qu'Arsenal songerait à Jovic comme possible remplaçant d'Aubameyang. Et selon 'The Sun', l'intérêt n'a fait que croître.

A tel point que les Gunners seraient prêts à offrir à Jovic dix millions d'euros de salaire par an pour le convaincre de rejoindre les rangs de la formation anglaise.