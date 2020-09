"Arsenal est un club où je me sens important"

Dani Ceballos a eu ce qu’il voulait, et Arsenal également. À nouveau prêté aux Gunners par le Real Madrid, le milieu de terrain espagnol restera bien en Angleterre lors de la saison à venir.

"Je suis heureux d’être de retour à Arsenal, je suis tellement content de retourner dans un club où je me sens important. Je suis fier que le club, l'entraîneur et surtout les fans voulaient que je reste. J'ai toujours su que j'allais revenir, je n'ai jamais douté de ça. Nous avons négocié mon contrat pendant longtemps jusqu'à vendredi, et je suis vraiment heureux d'être de nouveau ici", a déclaré Ceballos dans des propos rapportés par Real France.

Zidane ne compte pas sur lui

À Madrid, Zinédine Zidane ne compte pas sur Ceballos. Celui-ci aurait tout de même pu entrer dans la rotation madrilène, ou tenter sa chance en prêt en Liga, mais Mikel Arteta a eu son importance.

"C’est vrai que j’avais d’autres options, comme de revenir au Real Madrid et aller jouer en Liga, là où certains clubs étaient intéressés. Mais j'ai parlé avec Arteta la saison dernière, avant la finale de la FA Cup, et je lui ai dit que je voulais rester ici et gagner des titres. Je suis très heureux de tout ce que Mikel a réussi à construire depuis son arrivée, j'ai passé un très bon moment ici la saison dernière", a conclu Ceballos, qui jouera donc la Premier League et l’Europa League cette saison.