David Luiz croit encore au titre de Premier League

Arsenal a encore une chance infime de remporter le titre de Premier League, selon David Luiz, qui affirme que "tout peut arriver" dans la seconde moitié de la saison dans le championnat d'Angleterre. Après avoir remporté un doublé, FA Cup et Community Shield l'été dernier, Arsenal a connu un dur retour sur terre au cours de la première moitié de la campagne 2020-21. Mais les Gunners sont mieux depuis le début de l'année 2021.

Mikel Arteta avait été soutenu pour guider les Gunners en Ligue des champions après avoir ramené deux trophées du côté de l'Emirates Stadium, mais l'Espagnol a vu son équipe lutter pour la être régulière dans un calendrier intense. L'équipe du nord de Londres pointe actuellement à la 10e place du classement de Premier League après 22 matchs, 16 points derrière le leader Manchester City et neuf derrière Liverpool, quatrième, alors qu'ils étaient dans la seconde partie de tableau à la trêve.

Arsenal a subi sa neuvième défaite de la saison à l'extérieur contre les Wolves mardi, et a également subi une élimination anticipée en FA Cup, la Ligue Europa étant désormais leur espoir le plus réaliste pour remporter un trophée en fin de saison. David Luiz le reconnaît, mais il refuse d'exclure complètement les Gunners de la photo de la course au titre car il reste encore beaucoup de points à gagner au cours des prochains mois.

"Maintenant, il s'agit de se battre pour les deux titres qui sont toujours d'actualité", a déclaré le défenseur à 'ESPN Brasil'. "Bien sûr, il y a un important écart en Premier League. C'est impossible ? Non. Il est vrai nous sommes dans une réalité beaucoup plus difficile que les équipes qui sont là-haut. Mais nous jouons dans le championnat le plus relevé et le plus difficile au monde, où 10 points soudainement en un mois deviennent un, deux ou zéro. Tout peut arriver."

Le Brésilien a ajouté : "Encore plus après ces nombreux changements que la pandémie a provoqué au niveau physique, au niveau des changements, de l'adaptation et d'autres choses. Tous les clubs sont un peu irréguliers et les résultats peuvent fluctuer de plusieurs manières qui nous donnent encore conscience que nous pouvons aussi nous battre pour le titre en Premier League."

"Et la Ligue Europa, qui est le titre que nous devons viser cette année, est le titre qui est réalisable pour nous", a conclu l'ancien défenseur central du Paris Saint-Germain. Le Brésilien a été expulsé lors de la défaite d'Arsenal face aux Wolves et ratera les deux prochains matches des Gunners dont la prochaine sortie contre Aston Villa en raison d'une suspension de deux matches après le rejet de l'appel du club contre le carton rouge jeudi.