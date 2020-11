Arsenal dénonce les insultes racistes envers Nicolas Pépé

Soirée difficile pour Arsenal. Les Gunners ont été réduit à dix en seconde période après l'expulsion de Nicolas Pépé, et n'ont pu décrocher qu'un seul petit point contre Leeds United.

Expulsé pour avoir donné un coup de tête à Ezgjan Alioski sur la pelouse, le joueur ivoirien a été la cible de nombreuses insultes sur les réseaux sociaux, dont certaines insultes racistes.

Une situation qu'Arsenal a tenu à condamner en publiant un communiqué pour prendre la défense de son attaquant : "Nous condamnons les abus envers Nicolas Pépé et Ezgjan Alioski sur les réseaux sociaux."

"C'est totalement inacceptable et nous travaillerons avec la police et les autorités pour faire tout ce que nous pouvons pour retrouver et poursuivre les coupables", a assuré Arsenal sur ses réseaux sociaux.

We utterly condemn the vile abuse directed at Nicolas Pepe and Ezgjan Alioski on social media following our match against Leeds.



This is completely unacceptable and we will be working with the police and authorities to do everything we can to trace and prosecute the culprits.