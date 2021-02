Arsenal Ã©limine Benfica et se qualifie pour les huitiÃ¨mes de finale

Ce jeudi, Arsenal s'est qualifié pour les huitièmes de finale en battant le Benfica sur le score de 2-1. Après un nul 1-1 à Rome, les aigles de Lisbonne ont perdu 2-3 au match retour à Athènes.

Le but de Pierre-Emerick Aubameyang à la 21e minute donne l'avantage au Gunners. À la 43e, un sublime coup franc direct de Diogo Gonçalves laissait tout à égalité et à la 61' Rafa a profité d'une offre de Dani Ceballos pour, après avoir contourné Bernd Leno, tirer dans le but vide. Peu de temps après, à la 67e, un tir puissant de l'Ecossais Kieran Tierney a remis l'égalité sur le tableau d'affichage et Benfica a résisté, mais à la 88e, Aubameyang est revenu pour fuir la dernière ligne des aigles pour prendre la tête et la qualification.