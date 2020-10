Arsenal Ã©limine les Reds de la League Cup

Liverpool retrouvait Arsenal quelques jours seulement après l'avoir emporté face aux Gunners en Premier League, mais les deux équipes étaient largement remaniées pour ce rendez-vous de League Cup.

Dès la 8e minute, les Gunners ont failli verser le premier sang. D'un superbe service, Xhaka mettait Nicolas Pépé sur orbite. Ce dernier alimentait en retrait Willock, qui trouvait Nketiah lequel sollicitait Adrian. Ce dernier parvenait à repousser le danger.

La rencontre était cependant beaucoup plus terne que le récent duel de Premier League entre les deux équipes. Même si les Reds avaient bien failli ouvrir le score en fin de première période, quand la nouvelle recrue Jota surgissait au second poteau pour une superbe tête qui forçait Leno à briller. Minamino avait suivi mais sa reprise du gauche heurtait la barre.

0-0, le score au repos avec une équipe des Reds qui dominait légèrement et qui le prouvait de nouveau en début de seconde période avec un extérieur du pied droit signer Van Dijk sur lequel Leno intervenait de nouveau.

Les attaquants des Reds ont eu énormément de mal face la vigilance d'un Leno très inspiré dans le second acte, notamment face à la tentative de Jota à l'heure de jeu. Une minute plus tard, une sublime détente main opposée du gardien des Gunners empêchait Grujic de marquer du crâne.

Arsenal restait dangereux et une tête puissante de Holding obligeait Adrian à intervenir à 20 minutes du terme. Mais plus rien n'allait être marqué avant la fin du temps réglementaire et les deux équipes allaient se défier aux tirs au but. Et à ce petit jeu, c'est Arsenal qui l'emporte et qui progresse en quarts de finale de la League Cup.